Saputo: “Non mi rendo conto di quello che abbiamo costruito in 3-4 anni. Ma non vogliamo fermarci”

22/12/2025 | 13:00:31

Joey Saputo, proprietario del Bologna, ha parlato al Resto del Carlino in vista della finale di Supercoppa di questa sera contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Finale meritata, giusto così anche per il Napoli. È quello che ci siamo detti pure con gli altri dirigenti, il tecnico e la squadra dopo la semifinale: sono arrivate in fondo le squadre che più ne avevano diritto, pensando a quello che ha sempre rappresentato questo trofeo. Dove vogliano arrivare? Devo dire la verità: non mi rendo conto esattamente di quello che stiamo facendo. L’altro giorno parlavo con mia moglie ed è stata lei a suggerire di calmarmi. “Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna”, mi ha detto. Ha ragione: solo 3-4 anni fa essere qui sarebbe stato un sogno e oggi è realtà. Siamo e dobbiamo essere contentissimi e orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ma allo stesso tempo vogliamo e speriamo di continuare il percorso che abbiamo iniziato. Non vogliamo fermarci”.

Foto: X Bologna