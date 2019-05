Saputo: “Mihajlovic nei prossimi giorni ci darà una risposta. Sensazioni? Sono ottimista”

Dopo il confronto con Sinisa Mihajlovic avvenuto nella giornata di ieri, il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato in conferenza stampa: “Mihajlovic non ha ancora dato una risposta. Di questo progetto abbiamo parlato con Sinisa che nei prossimi giorni ci farà sapere se vorrà essere dei nostri. Ai tifosi prometto di costruire un Bologna divertente e che non ci faccia soffrire. Ottimismo sulla permanenza di Mihajlovic? Sì. Ieri abbiamo avuto un bell’incontro. I nostri e i suoi obiettivi sono in linea. L’esperienza qui per lui è stata molto positiva. Posso dire che sono ottimista. Abbiamo parlato di giocatori e di quello di cui abbiamo bisogno. Nei prossimi 10-15 giorni ci sarà la risposta e un comunicato della società”. Una parola anche sul direttore sportivo: “Bigon? La decisione non è stata ancora presa. È importante non distruggere tanto per… Oggi non posso dirvi se ci saranno cambiamenti né per Bigon né con l’inserimento di altri. Come società dobbiamo migliorare globalmente, voglio far crescere questa società in tutti i sensi. È stato un anno positivo, gli sponsor attuali per noi sono molto importanti ma vogliamo fare ancora di più. Sabatini? Walter lo conosco da tanti anni, è una persona che stimo e gli ho fatto i complimenti perché ha smesso di fumare (ride, ndr). È sempre una grande opportunità confrontarsi con lui, c’è sempre da imparare”.

Foto: Sito Bologna