Saputo: “L’Europa? Arrivarci era facile, il difficile è rimanerci. Vogliamo andare il più avanti possibile”

25/09/2025 | 20:20:17

Il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato a Sky Sport: “Sono molto contento di essere a Bologna con i giocatori: se la mia esperienza porta all’Europa, starò a Bologna per tanto tempo. L’Europa? Arrivarci era facile, rimanerci è sempre più difficile ma il nostro scopo è sempre quello di tornare in Europa. Il sogno? Di andare più avanti possibile. L’anno scorso in Champions è stata una bella esperienza, quest’anno possiamo fare meglio dell’anno scorso e superare il gruppo per noi è molto importante”.

FOTO: Sito Bologna