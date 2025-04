Saputo: “Il rinnovo di Di Vaio? Giusto assicurare continuità al progetto”

Joey Saputo presidente del Bologna, ha espresso enorme soddisfazione nell’annunciare il rinnovo del contratto del direttore sportivo Marco Di Vaio.

Queste le sue parole a corredo dell’annuncio: “Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di Vaio. Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l’ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali: nelle ultime stagioni, lavorando al fianco del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha contribuito alla crescita della squadra e alla valorizzazione della nostra rosa. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico”.

Foto: sito Bologna