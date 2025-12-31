Saporetti alla Pistoiese: ora c’è anche l’annuncio

31/12/2025 | 12:12:01

La Pistoiese ha piazzato il colpo Saporetti a centrocampo, come anticipato nelle ultime ore. Un colpo molto importante per la Serie D considerata la prolificità dell’esterno che vanta un passato importante al Forlì.Il comunicato del club: “La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Saporetti, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione, svincolatosi dal Forlì. Nato a Ravenna il 20 marzo 1998, Saporetti è un attaccante moderno, di piede mancino, che in carriera ha ricoperto sia il ruolo di ala destra che quello di riferimento centrale. Esplosivo e determinante sotto porta, l’ex Forlì abbina velocità, tecnica e qualità nel dribbling a una grande propensione al gol e all’assist. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Saporetti ha costruito il proprio percorso in Serie D mettendosi in luce con le maglie di Fiorenzuola, Correggese, Franciacorta, Ravenna e Carpi, e tra i professionisti con quelle di Trento, Renate e Forlì. I suoi numeri sono di assoluto spessore: circa 300 presenze totali, impreziosite da più di 100 gol e 36 assist. Da sottolineare in particolare la straordinaria stagione 23/24 vissuta a Carpi, con 22 gol e 9 assist in 32 presenze, e coronata con la vittoria del campionato, e la stagione 21/22 a Ravenna, con 32 gol e 10 assist in 43 apparizioni totali. In entrambe queste annate, Saporetti si è guadagnato il titolo di capocannoniere del campionato. Giocatore duttile, vincente e di esperienza, Saporetti rappresenta un innesto di assoluto livello, pronto a mettersi a disposizione di mister Lucarelli con voglia e determinazione: benvenuto in orange, Simone!”

foto facebook pistoiese