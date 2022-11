Saponara: “Nel mio cuore ci saranno sempre la lettera ad Astori e il gol contro il Milan in casa”

Saponara ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, dove ha parlato dei momenti che si porterà dietro per tutta la vita. Ecco le sue parole: “Nel mio cuore come momenti ci sarà sempre la lettera ad Astori, che è uscita dalla mia testa e dalle mie mani. L’altro momento è il gol in casa contro il Milan. Io giocatore di fantasia? Credo che tutti i giocatori di fantasia abbiano una componente sregolata. Come gli artisti sono geni ma con un carattere particolare.”

Foto: Twitter Fiorentina