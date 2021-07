Saponara: “Ho buone possibilità di rimanere alla Fiorentina. Italiano sa come farmi rendere al meglio”

Riccardo Saponara, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito allo Spezia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena e sul suo futuro ha dichiarato: “Italiano sa come farmi rendere al meglio io sono qui per dare una mano a lui, mi metto a disposizione sua e della Fiorentina. Sarei contento di poter restare qui, se fossi ritenuto idoneo. Penso di poter dare una mano quest’anno: credo che ci siano buone possibilità di rimanere ma vedremo che cosa darà il mercato. Non ho mai negato di aver avuto troppi alti e bassi nel corso della mia carriera, anche per colpa mia. Adesso mi sento bene, penso di poter essere anche un punto di riferimento nello spogliatoio e di avere gli strumenti per poter aiutare i ragazzi a fare il loro percorso di maturazione”.

Foto: Instagram Saponara