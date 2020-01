Saponara conferma tutto: è in viaggio verso Lecce

Il Lecce aspetta Riccardo Saponara. Una pista che vi raccontiamo dal 24 dicembre e che nelle prossime ore diventerà ufficiale. Intanto, lo stesso centrocampista conferma tutto pubblicando una storia Instagram annunciando praticamente di essere in viaggio. Domani, come noto, l’ex Genoa e Samp sosterrà le visite mediche per conto del club salentino.