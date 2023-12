Santos, sconfitta al 96′ e retrocessione: è la prima volta in 111 anni di storia

Una doccia gelida per il Santos: minuto novantasei, i padroni di casa provano a difendersi dagli attacchi del Fortaleza. A pochi secondi dalla fine Lucero prova a tirare da centrocampo e la palla entra in porta, il Fortaleza passa in vantaggio. Lo stadio piomba nel silenzio: il Santos è retrocesso in Brasileirao Serie B. Per il Santos si tratta di una prima storica prima volta. Il Peixe, prima di oggi, era l’unico club brasiliano a non essere mai retrocesso insieme a Flamengo e San Paolo. Una cerchia ristrettissima, insomma, di cui fino a pochi anni fa facevano parte anche Internacional e Cruzeiro.

Foto: Instagram Santos