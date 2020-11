Santos: “Ronaldo è pronto per giocare, si è allenato regolarmente”

Il tecnico del Portogallo, Fernando Santos, in conferenza stampa, si è soffermato sulla situazione di Cristiano Ronaldo, uscito in anticipo nella gara contro la Lazio in campionato. Queste le parole del ct portoghese: “Cristiano Ronaldo si è allenato normalmente, non ha mostrato alcun problema. E’ pronto per giocare. Per me non ci sono partite particolari. Se indossiamo la maglia della nazionale, dobbiamo essere orgogliosi del Portogallo. Rispetto extra per la squadra francese? Tutti sanno che siamo i campioni d’Europa e i vincitori della Nations League e sfideremo i campioni del Mondo.”

Foto: torcedores