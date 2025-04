Santos, per Neymar lesione muscolare: out 4-6 settimane

Il Santos perde per quasi due mesi la stella Neymar. L’attaccante brasiliano ha subito un infortunio muscolare.

Questa la nota del club: “Dopo essersi ripreso da un infortunio muscolare e essersi ancora allenato per aumentare la massa muscolare, il giocatore Neymar Jr. è tornato in campo e, nel primo tempo della vittoria del Santos FC sull’Atlético MG, ha avvertito un nuovo fastidio alla coscia sinistra. È stato sottoposto a esami di diagnostica per immagini ed è stata riscontrata una nuova lesione, questa volta al muscolo semimembranoso. Starà fuori dalle 4 alle 6 settimane”.

Foto: Instagram Neymar