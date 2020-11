Santos: “È colpa mia, la Francia è stata superiore”

Fernando Santos, ct del Portogallo, fa mea culpa dopo la sconfitta con la Francia: “Non so cosa sia successo nella prima parte, non era quello che volevo – ha dichiarato a RTP -. La responsabilità è mia. Abbiamo avuto diverse difficoltà e loro sono stati superiori nel primo tempo. Non riuscivamo a recuperare il pallone in mezzo al campo. Nell’intervallo ho spiegato alla squadra cosa dovevamo fare e nella ripresa siamo migliorati, ma nonostante tutto abbiamo subito gol. C’è stata la reazione, abbiamo avuto anche diverse occasioni per pareggiare”.

Foto: Torcedores