Santos (ct Polonia): “Io non mi dimetto. Se il presidente non mi vuole, troveremo una soluzione”

La Polonia ha messo seriamente a rischio la possibilità di qualificarsi a EURO 2024 con l’ultima sconfitta arrivata sul campo dell’Albania ieri sera. Il CT Fernando Santos, interrogato sulla possibilità di dimettersi dopo il 2-0 subìto, ha risposto negando fermamente questa eventualità. Queste le sue parole in merito: “Mi dimetto? Né oggi, né domani. Questo lo dovete chiedere al presidente. Se il presidente non mi vuole più come allenatore, parlerà con me e troveremo una soluzione”.

Foto: Instagram Polonia