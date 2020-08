Santopadre e Goretti, il tandem che ha portato il Perugia all’inferno

Il calcio è una cosa seria, estrema sintesi di programmazione, coerenza e scelte decise. L’esatto contrario di quanto hanno fatto Santopadre e Goretti a Perugia, il tandem che ha affossato un club glorioso e abituato a ben altri risultati. Per tutta la stagione non abbiamo fatto altro che osservare, allibiti, l’evolversi della situazione. Mai una scelta chiara, l’ulteriore fallimento con la scelta di richiamare Cosmi in panchina (un altro artefice del crac), addirittura la ricerca di un allenatore a gettone per i playout. Per poi decidere di andare avanti con Massmo Oddo, l’allenatore sfiduciato, esonerato, richiamato, un disastro. Santopadre e Goretti entrano nel libro nero della storia: loro, in tandem, hanno portato il Perugia all’inferno.