Santon: “Sono positivo, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare”

Davide Santon, risultato positivo al Covid-19, attraverso Instagram, ha voluto comunicare la sua situazione ai tifosi giallorossi. Queste le parole del difensore della Roma: “Ciao a tutti, dagli ultimi due tamponi che ho effettuato sono risultato positivo al Coronavirus e ovviamente mi trovo in quarantena. Per fortuna mi sento bene e il mio pensiero è già rivolto ai miei compagni: non vedo l’ora di tornare a lavorare con loro”.

Foto: twitter Roma