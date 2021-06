Santi Mina nei guai: accusato di aggressione sessuale, rischia 8 anni di carcere

Santi Mina nei guai: l’attaccante del Celta Vigo, infatti, è stato accusato di aggressione sessuale da una donna che dovrebbe risalire al giugno del 2017, quando lui vestiva la maglia del Valencia. Secondo le accuse della donna, Mina la avrebbe aggredita sessualmente all’interno della sua auto, in un vicolo in prossimità della discoteca di Mojacar (Almeria). La presunta vittima, inoltre, da quel momento soffrirebbe di ansia e sarebbe affetta da una grave forma di depressione, che ne condiziona la vita. Per questi presunti reati, il Pubblico Ministero ha chiesto una pena di otto anni di carcere per il calciatore del Celta Vigo, oltre ad un ordine di distanziamento di 500 metri dalla presunta vittima, per i prossimi dieci anni. Per Mina è anche stata chiesta la libertà vigilata per i prossimi dieci anni. Lo riporta il quotidiano iberico Sport.