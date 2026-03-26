Santi Gimenez: “Ho preso medicine per giocare, non riuscivo più a correre”

26/03/2026 | 21:20:06

Santi Gimenez ha parlato in una intervista concessa a TUDN: “Ero titolare, le aspettative erano altissime e quindi non sapevo se fermarmi o meno. Ho deciso di andare avanti, ho preso medicine per giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non ce la facevo più, nemmeno a correre, faceva troppo male. Contro l’Atalanta ho preso il doppio della dose, lì ho deciso di fermarmi. Alla fine dopo gli esami ho optato per l’intervento chirurgico”.

Foto: Instagram Gimenez