Santi Denia: “A Iniesta dovevano dare il Pallone d’Oro. Una delle più grandi ingiustizie”

11/11/2026 | 10:10:02

Santi Denia torna a parlare di calcio e lo fa affrontando diversi temi in un’intervista ad AS alla vigilia della sfida tra Repubblica Ceca e Spagna. L’attuale commissario tecnico della nazionale ceca, dopo quindici anni trascorsi nella Federazione spagnola, ha espresso il proprio giudizio sul mancato Pallone d’Oro ad Andrés Iniesta, soffermandosi anche sul calendario sempre più fitto e sulle difficoltà nella gestione dei calciatori. Denia non ha nascosto il proprio pensiero sul riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale, indicando alcuni nomi che, a suo giudizio, lo avrebbero meritato: “Io lo avrei dato a Lamine. È stato campione del mondo e la gente paga il biglietto per vederlo. Oppure a Fabián. E all’epoca a Iniesta! Ha segnato il gol del 2010, ha vinto l’Europeo, il Mondiale, la Champions League… Doveva avere un Pallone d’Oro. Una delle più grandi ingiustizie”. Il tecnico ha poi aggiunto con una battuta: “E per di più è di Albacete!”. L’allenatore ha affrontato anche il tema degli impegni ravvicinati e dei tanti infortuni che coinvolgono i calciatori. Denia ha preso posizione in maniera netta: “I selezionatori e le federazioni siamo vittime del calendario, non colpevoli”. Poi ha spiegato il motivo della sua riflessione: “I giocatori che disputano più partite trascorrono normalmente il 6% del loro tempo con la Nazionale e il restante 94% con i club. Non possono dirci che siamo responsabili degli infortuni o dei carichi di lavoro per quel 6%”. Il ct ha comunque riconosciuto il ruolo delle società: “Comprendiamo i club, che sono quelli che pagano, ma quando i giocatori arrivano nella nostra finestra sono nostri. E lì ci giochiamo il prestigio, le entrate e l’immagine”. Dopo una lunga esperienza nelle selezioni giovanili spagnole, Denia ha iniziato una nuova avventura alla guida della Repubblica Ceca. Tra le figure centrali del progetto c’è Pavel Nedved, con il quale il commissario tecnico ha instaurato un rapporto di collaborazione: “Ci protegge, possiamo discutere di calcio e poi rispetta le nostre decisioni. Questa discussione ti fa crescere”. L’obiettivo è sviluppare un modello di gioco che unisca le caratteristiche del calcio ceco all’esperienza maturata in Spagna. Denia ha infine spiegato quanto sia diverso allenare una Nazionale rispetto a una squadra di club: “Un club è diverso da una selezione, ma bisogna stabilire regole molto chiare. Il messaggio spesso è: siete 23 titolari e dovete pensare da squadra. Un giorno toccherà a te, un altro a qualcun altro”. Il tecnico ha sottolineato anche l’importanza di chi parte dalla panchina: “A questo livello i primi 60 minuti sono molto equilibrati e chi entra ha qualità. Se lo fa con la testa positiva, può avere la sua occasione”.

foto: instagram Iniesta