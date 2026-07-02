Santi Cazorla si ritira: “Alcune storie non finiranno mai”

02/07/2026 | 13:45:35

Santi Cazorla appende gli scarpini al chiodo. Il fantasista spagnolo, al Real Oviedo nell’ultima stagione, ha annunciato l’addio al calcio: “Ci sono storie che non finiscono mai… vivono per sempre. Grazie per tutto”. L’ultimo capitolo della sua avventura sportiva lo ha visto fare ritorno al Real Oviedo, il club della sua infanzia, dopo tante avventure di prestigio nel calcio spagnolo e non solo. Nel corso della sua gloriosa carriera, l’ormai ex centrocampista offensivo spagnolo ha vestito anche le maglie di Villarreal, Malaga e Arsenal.

foto Facebook Santi Cazorla