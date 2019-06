Santander: “Con Mihajlovic possiamo lottare per l’Europa”

L’attaccante paraguaiano del Bologna, Federico Santander, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Arriveranno nuovi calciatori, vedremo come giocheremo. Con Mihajlovic possiamo fare grandi cose. Il decimo posto si può migliorare. Quando sono arrivato a Bologna l’ho fatto con l’ambizione di poter arrivare in Europa League o in Champions League. Ovviamente è difficile ma penso che con il mister possiamo migliorare alcune cose e possiamo lottare per quello”.

Foto: sito ufficiale Bologna