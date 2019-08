Santana nella sede del Palermo: “Sono molto emozionato”

Mario Santana è arrivato nella sede del nuovo Palermo. Dopo aver giocato in rosanero per tre stagioni tra il 2002 e il 2006, l’argentino è vicinissimo al ritorno per riportare il club siciliano nel calcio professionistico. Queste le parole del giocatore, intercettato al suo arrivo: “Sono molto emozionato. Il Palermo in Serie D? È una sensazione strana, ma si riparte sempre, vedremo. Darò il massimo impegno per riportare dove merita questa città“.