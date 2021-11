Sansone: “Nel ruolo di seconda punta sono a mio agio. La squadra ha trovato il suo equilibrio”

Nicola Sansone ha commentato ai microfoni di Sky il successo contro il Cagliari: “Io sono nato come seconda punta e oggi sono entrato in questo ruolo trovandomi subito a mio agio. Oggi cercavamo solo la vittoria, era importante vincere per portarci nella parte sinistra della classifica: vincere aiuta a vincere, ora andremo a Genova con l’obiettivo di conquistare i tre punti. Secondo me per Arnautovic è bello avere una seconda punta come me”.

FOTO: Sito Bologna