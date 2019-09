Sansone: “Gol di Dzeko viziato da un errore arbitrale. Ma cosa hanno visto?”

Molto polemico Nicola Sansone al termine della gara tra il suo Bologna e la Roma, vinta dai giallorossi con un gol a tempo scaduto di Dzeko. Proprio sull’azione che ha portato a quella rete si è soffermato l’esterno felsineo – autore dal dischetto del momentaneo pari – non capacitandosi di una decisione arbitrale poi rivelatasi determinante. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Non c’era fallo di Santander in occasione della punizione battuta rapidamente dalla Roma per poi avviare l’azione del gol del 2-1. Vorrei tanto sapere perché è stato fermato il gioco dall’arbitro. La Roma è una squadra fortissima, ma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Veretout ha fatto una gran cosa in fase di ripartenza, ma non ho visto alcun fallo di Santander. C’è tanta delusione per questa sconfitta“.

Foto: twitter Bologna