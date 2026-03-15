Sansone: “Berardi? È il giocatore che cambia volto a una squadra. Trovo bellissimo sia ancora al Sassuolo”

15/03/2026 | 13:20:03

L’ex attaccante di Bologna e Sassuolo, ora svincolato, Nicola Sansone, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se mi sono divertito più a Sassuolo o a Bologna? Bella domanda. Dura rispondere ma forse a Sassuolo: perché ero più giovane, più istintivo, soprattutto direi per il fatto che ho avuto un allenatore che mi faceva giocare sempre, Di Francesco: un tecnico che come lui ha avuto così fiducia in me, beh, non l’ho mai avuto più. Se sono stupito che Berardi sia ancora lì? Quando lo conobbi, beh, non mi sarei stupito. Ma vedendo come è cresciuto e quanto, ecco, sì, un po’ stupito lo sono. Berardi è il giocatore che cambia volto a una squadra. Detto questo trovo bellissimo che sia ancora lì, una dimostrazione di affetto e appartenenza stupenda. Tornassi indietro farei la stessa cosa a Monaco”.

Foto: Instagram Bologna