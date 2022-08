Sansone abbatte il muro Matosevic: finisce 1-0 tra Bologna e Cosenza

Basta un gol di Sansone al Bologna per vincere contro il Cosenza e accedere al prossimo turno di Coppa Italia. La squadra di Mihajlovic, presente in panchina, domina in lungo e largo la partita, non riuscendo a trovare la via del gol solo grazie alla giornata di grazia di Matosevic, che ha tenuto il risultato in pareggio fino al 65′. Il Bologna passa comunque, ora, sfiderà il Cagliari nei sedicesimi.

Foto: Instagram Bologna