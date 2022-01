SANGARÉ, UN COLOSSO IN MEDIANA

Uno dei protagonisti della Coppa d’Africa, con la maglia della Costa d’Avorio, tra le favorite alla vittoria del trofeo, è il mediano centrale, Ibrahim Sangaré. Un centrocampista completo, molto duttile, che sta facendo vedere ottime qualità con la sua Nazionale, in particolare grazie al gol contro l’Algeria, per il momentaneo 2-0 della sua Nazionale, che ha messo in mostra le sue qualità.

Classe 1997, 24 anni, Sangarè è un calciatore tesserato del PSV Eindhoven. Fin da piccolo, nella sua terra, ha avuto la passione per il calcio. Grazie alle gesta di Didier Drogba, il più grande calciatore della Costa d’Avorio, si è appassionato a questa disciplina, ma il suo idolo, visto anche il ruolo che ricopre, è stato Yaya Touré, grandissimo mediano centrale, che in carriera ha fatto della forza fisica il suo punto di forza, con una carriera super che l’ha portato a giocare nel Monaco, Barcellona e Manchester City.

Sangaré si ispira alle sue qualità. Alto 191 cm, con un fisico possente, Ibrahim Sangaré è un destro naturale. Ha iniziato a giocare dal 2012 al 2016 nell’Accademy dell’ Association Sportive Denguélé, in Costa d’Avorio. Durante un tour, lo notano i dirigenti del Tolosa, che nel 2016 lo portano in Francia. L’inizio non è semplice per il giovane, che inizia a giocare nella squadra riserve, poi riesce a trovare spazio in prima squadra.

Ha esordito il Ligue 1 il 14 maggio 2017 in un match pareggiato 1-1 contro il Metz. Ha collezionato in totale 80 presenze e ha segnato 2 gol con la maglia del Tolosa.

Nel settembre 2020 viene ceduto a titolo definitivo al PSV. Subito titolare fisso del club olandese, Sangaré ha dimostrato le sue immense doti fisiche, trovandosi subito a suo agio, non solo con il ruolo di mediano, ma bravo anche qualche metro più avanti, in zone più offensive. Ha realizzato 4 gol in 40 presenze totali al PSV, dove ha esordito anche in Europa League.

La sua valutazione attuale è di circa 15 milioni di euro, un valore alto, ma le qualità di Sangaré sono interessanti, visto che è un centrocampista completo, bravo ad impostare, bravo in fase di interdizione e con un buon tiro dalla distanza, oltre ad essere pericoloso sui calci piazzati data la sua mole.

Nella Costa d’Avorio, è in coppia con il milanista Kessie, in una mediana davvero ricca di qualità e forza fisica e se la loro Nazionale è tra le favorite per la vittoria della Coppa d’Africa è anche grazie ad un centrocampo di fuoco, dove spicca anche Ibrahim Sangaré, un colosso in mezzo al campo, sulla scia di Yaya Touré.

