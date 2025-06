Sanè: “Sono arrivato nel più grande club turco. Spero di fare come Mertens”

12/06/2025 | 19:37:20

Intervistato da Galatasaray TV, Leroy Sanè ha parlato della sua nuova avventura con il club turco: “Essere qui e firmare è un grande onore per me. Ringrazio il club per avermi dato questa opportunità. Sono arrivato nel più grande club della Turchia, non vedo l’ora di dare tutto per questa squadra e di ottenere successi. Sono impaziente di incontrare i tifosi. Mertens? E’ stato un grandissimo giocatore, ha lasciato un segno importante. Io vorrei raggiungere quegli stessi traguardi con il suo numero. Voglio che questo numero porti fortuna anche a me e al Galatasaray”.

FOTO: X Galatasaray