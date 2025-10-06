Sané, rissa con un tifoso del Bayern Monaco all’Oktoberfest

06/10/2025 | 22:00:53

Episodio grave che vede protagonista Leroy Sané, attaccante ex Bayern e Manchester City, ora al Galatasaray. Il giocatore tedesco è stato protagonista di una rissa all’Oktoberfest a Monaco di Baviera.

Come racconta la Bild, domenica sera l’accaduto, con il giocatore che è stato provocato e poi spintonato e insultato da un tifoso del Bayern, visibilmente ubriaco. Lo stesso Sané ha parlato a Bild dell’episodio: “Sono stato provocato e insultato personalmente per un lungo periodo all’interno del tendone, anche il mio club, il Galatasaray, è stato insultato. In quell’atmosfera tesa sono stato anche spintonato e ne è scaturita una breve colluttazione. In quel momento avrei dovuto mantenere la calma e lasciar correre, è una lezione che mi porto a casa”.

Foto: X Galatasaray