Sané: “Kimmich telefonava ogni giorno. Sono qui per vincere la Champions”

Arrivato dal Manchester City, Leroy Sané è stato presentato questo pomeriggio in casa Bayern Monaco. Queste le dichiarazioni del calciatore tedesco: “I primi tempi sono stati buoni, la gente mi ha accolto bene. Finora è andato tutto molto bene. Voglio aiutare la squadra a vincere le partite più facilmente. Non sono il punto focale. La squadra è molto forte con molti dei migliori giocatori che hanno già vinto i Mondiali o la Champions League. Vincere la Champions League è difficile. Il Bayern ci è riuscito un paio di volte. Stavo cercando qualcosa di nuovo, una nuova sfida. Era chiaro che se avessi avuto intenzione di muovermi, doveva essere in un club che è capace di vincere la Champions League. Questo è il Bayern, al 100 per cento. La squadra è di prim’ordine. Hansi Flick li ha fatti giocare molto bene, si può dire che tutti si divertono in campo, quindi è stato il passo giusto per me. Conoscevo già qualche calciatore, ma il più fastidioso era Joshua Kimmich: mi telefonava ogni giorno per chiedermi quale fosse la situazione. Il passaggio a FCB è stata quindi l’unica soluzione per me”.

Foto: profilo twitter Bayern Monaco