Sané e il Bayern, dalle conferme indirette di Guardiola ai dribbling di Flick

Leroy Sané sembra destinato a lasciare il Manchester City al termine della stagione. L’esterno offensivo tedesco è da sempre un obiettivo del Bayern Monaco e le recenti dichiarazioni di Pep Guardiola in conferenza stampa sembrano spianare la strada all’addio. ​”Lo sanno tutti. Ha rifiutato il rinnovo due o tre volte. Se alla fine della stagione si troverà un accordo con un’altra squadra potrà andarsene, in caso contrario andrà via alla scadenza del contratto. Non ho nulla contro di lui ma vuole una nuova sfida”, le parole di Guardiola che conferma (indirettamente) come la volontà di Sané sia quella di trasferirsi al Bayern Monaco, dopo le numerose indiscrezioni della stampa tedesca. Nessuna conferma, invece, da parte del club bavarese e in particolare dal tecnico Flick, che oggi in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Friburgo ha dribblato i rumors: “Sané? Non è il momento di parlare del suo eventuale arrivo. Non dico nulla su giocatori che possono venire al Bayern”.

Foto: Twitter ufficiale Premier League