Sané al Galatasaray, ci siamo: il tedesco pronto a trasferirsi in Turchia a parametro zero

11/06/2025 | 13:19:35

Sané si avvicina al Galatasaray, il club turco infatti, è pronto a battere il primo colpo con l’arrivo a parametro zero del tedesco: l’esterno offensivo del Bayern Monaco – in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno – ha già comunicato ai bavaresi la sua volontà di non rinnovare l’accordo in essere, lasciando via libera ai turchi di affondare il colpo. Per Sanè, come riportano anche alcuni media spagnoli, si prospetta un maxi ingaggio da circa 10-12 milioni di euro a stagione.

Foto: Instagram Sané