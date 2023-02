Sandulli si è autosospeso dal Collegio di Garanzia

Piero Sandulli si è autosospeso dal ruolo di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia del Coni. Durante le scorse settimane, il giudice ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito alla sentenza della FIGC sul caso plusvalenze legato alla Juventus. Parole che il professore ha rilasciato a titolo esclusivamente personale, come ci ha tenuto a chiarire – prendendo le distanze – il Collegio di Garanzia. L’autosospensione di Sandulli sarebbe da collegare alle parole rilasciate alla stampa, una mossa effettuata per far diminuire le polemiche e proteggere la credibilità del Collegio.

Foto: Logo CONI