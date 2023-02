Sandulli: “Autosospeso per motivi che scoprirete, ora ho un po’ paura. Ricorso della Juve? Non so nulla”

Piero Sandulli ha commentato ai microfoni di Calciomercato.it la decisione di autosospendersi dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport: “Perché l’ho fatto? Lo scoprirete vivendo. Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno”.

Sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso della Juventus sui 15 punti di penalizzazione: “Non so nulla”.

Sulle plusvalenze: “È difficilissimo dare una misura per i beni immateriali. Questo non vale solo per lo sport, ma per tutto ciò che è quotato in Borsa. Quindi è molto difficile stabilire in un bene immateriale quale sia la materialità, quindi il valore”.

Foto: Twitter Juventus