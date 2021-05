Sandro Mazzola su Pirlo: “Spero resti alla Juve, così vince l’Inter”

Nella lunga intervista a Football News 24, Sandro Mazzola, si è espresso su Andrea Pirlo e della sua avventura da allenatore della Juventus: “Pirlo è stato un centrocampista importante, un grandissimo campione. Da allenatore, era normale sarebbe andato un po’ in difficoltà, perché è al suo primo anno in panchina. Credo che un anno no può capitare a chiunque. Di calcio, però, ne capisce parecchio. Si deve valutare alla fine dell’anno, tirare una linea e fare un resoconto. Come dico sempre, il problema non è solo l’allenatore, ma sono anche i calciatori. Comunque io da interista lo terrei, così la Juve non vince”.

Foto: Twitter Inter