Sandro Mazzola ci lascia a 83 anni: Leggenda dell’Inter e del calcio italiano

19/09/2026 | 01:07:18

Sandro Mazzola ci lascia a 83 anni , bandiera dell’Inter per poco meno di 30 tra calciatore e dirigente. Soprattutto leggenda della Grande Inter con la famosa Coppa Campioni strappata al mirino Real Madrid nel 1964. Primo acuto di anni leggendari che avrebbe visto i nerazzurri assoluti protagonista e Mazzola in prima fila con interpretazioni sublimi. Il Mago Herrera lo aveva lanciato in prima squadra qualche anno prima e proprio con la regia di Helenio per Sandro sarebbero arrivati momenti indimenticabili, classe e velocità al servizio di una squadra straordinariamente bella. Ma anche in Nazionale ha lasciato il timbro con 70 presenze, la storia della staffetta con Gianni Rivera (grande rivale) in Messico per appena sei minuti nella finale persa contro il Brasile. Un contributo pesante e un gol bellissimo – tra gli altri – contro la Svizzera dopo sei palleggio. Il suo palmares: 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali con l’Inter, un titolo di Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e il secondo posto ai Mondiali del 1970. Presente nella Hall of Fame del calcio italiano e dell’Inter, ha vinto la classifica cannonieri nella stagione 1964-65.

Alla famiglia di Sandro Mazzola le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Wikipedia