Sandro, la risoluzione con il Genoa e il Goias per ricominciare

Sandro saluta l’Italia. Un centrocampista dal passato importante e che negli ultimi mesi non aveva avuto la visibilità che avrebbe voluto. Così il Genoa lo ha liberato, grazie al lavoro importante di Guglielmo Stendardo che ha chiuso l’operazione in tempo per dare la possibilità a Sandro di ricominciare dal suo Brasile. Il Goias sarà un’opportunità per rimettersi in discussione e per dimenticare le ultime vicissitudini.