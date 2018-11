Dall’Inghilterra: bagarre per Sander Berge, il Tottenham balza in pole. I dettagli

Si allunga di settimana in settimana la lista di pretendenti per Sander Berge, promettente centrocampista classe ’98 del Genk. Accostato nei mesi scorsi a diverse big Europee, il gioiello norvegese – secondo quanto rivela il Daily Mirror – ora sarebbe molto vicino al Tottenham: gli Spurs sarebbero pronti a metterlo sotto contratto versando nelle casse del club belga circa 15 milioni di euro. Una situazione da seguire con molta attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Footbola