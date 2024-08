Sancho, tribuna nella sfida contro il Brighton. Erik ten Hag: “Scelta mia, deve lottare per la sua posizione”

Sancho, nel mirino della Juventus, in tribuna nella sfida tra Brighton e Manchester United. Nel pre partita ten Hag ha spiegato la sua scelta di tenerlo fuori: “Ho dovuto fare una scelta, deve lottare per la sua posizione. Abbiamo bisogno di alternative in ogni ruolo, sarà una stagione lunghissima”.

Foto: Instagram Sancho