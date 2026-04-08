Sancho torna al Dortmund? L’ad del Borussia: “Cerchiamo un giocatore come lui”

08/04/2026 | 16:44:57

Sancho può tornare al Borussia Dortmund? Lars Ricken, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Sport Bild di un possibile ritorno dell’esterno offensivo a Dortmund: “Al momento stiamo osservando e analizzando molti giocatori. Valutiamo se possono migliorare la squadra. Stiamo facendo lo stesso con Jadon. Naturalmente, stiamo cercando un giocatore offensivo di qualità, che possa aiutarci immediatamente e che non richieda un costo di trasferimento irrealistico” ha detto sul giocatore dell’Aston Villa.

Foto: Instagram Sancho