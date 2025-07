Sancho sempre più ai margini: il Manchester United non lo convoca per gli USA

22/07/2025 | 17:00:19

Il Manchester United ha ufficializzato la lista dei 32 convocati per la tournée statunitense, dove prenderà parte alla Premier League Summer Series 2025, torneo amichevole di preparazione che si svolgerà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Tra i nomi inclusi nella spedizione spiccano i nuovi acquisti come Matheus Cunha, Diego Leon e Bryan Mbeumo, pronti a mettersi in mostra sotto la guida di Rúben Amorim, nuovo tecnico dei Red Devils. Assenze pesanti invece tra i convocati: Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia non partiranno per gli USA. Nomi pesanti tra i quali spicca quello di Jadon Sancho, per il quale la Juve nei giorni scorsi ha mosso passi importanti. L’esterno inglese vuole soltanto i bianconeri, adesso si tratta solo di formalizzare.

Foto: insta sancho