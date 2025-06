Sancho saluta il Chelsea: “Grato per l’esperienza, grazie Blues”

04/06/2025 | 13:30:34

Jadon Sancho tornerà al Manchester United. Dura soltanto una stagione l’avventura dell’inglese in maglia Blues, con il Chelsea che ha deciso di riscattarlo. Dopo l’annuncio, è arrivato anche il saluto social di Sancho: “Grato per l’esperienza. Un grande abbraccio a tutti al Chelsea che mi hanno fatto sentire a casa: compagni, staff e tifosi. Auguro al club tutto il meglio per il futuro. Sono davvero riconoscente, grazie Blues“.

foto: Instagram Chelsea