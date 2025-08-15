Sancho verso la Serie A: le ultime annate del talento di Kennington

Nel destino di Jadon Sancho sembrava esserci in prima fila la Juventus, pronta a disegnare un tridente offensivo dalle mille e uno assi nella manica. Il rifiuto reiterato a tutte le proposte avanzate dai club europei pur di sposare il progetto bianconero ha confermato l’attestato di stima da parte del calciatore inglese. Una fase di stallo prolungato ha però, inevitabilmente, spinto Sancho a guardarsi intorno. Ora, nelle idee del giocatore di proprietà del Manchester United, la Roma pare una destinazione papabile e ben gradita. La società giallorossa è scesa in campo con un sondaggio approfondito, come vi abbiamo rivelato il 10 agosto, e sembra ora più che mai intenta a regalare a Gian Piero Gasperini un esterno dalle indubbie qualità offensive. Il gradimento c’è ora bisognerà capire se la Roma affonderà il colpo, portando così Sancho nella Capitale.

Le ultime annate di Sancho.

Dopo le grandi annate vissute al Borussia Dortmund, condite da 50 gol e 64 assist, Jadon Sancho passa al Manchester United. Arrivato nelle vesti di crack, il nativo di Londra non riesce a conquistare l’esigente piazza dei Red Devils: 90 partite collezionate, con 12 gol e 6 assist complessivi. Dopo sole 3 presenze nella stagione 23-24, il Borussia studia un piano per riportarlo a casa. Ed è nel mercato di gennaio che Sancho fa ritorno in prestito al Dortmund. Saranno 6 mesi significativi, dove l’esterno d’attacco sfodererà prestazioni convincenti, risultando determinante specialmente in Champions League. Man of the match agli ottavi di finale, al Signal Iduna Park contro il PSV, una vera spina nel fianco durante i 180′ disputati contro il PSG in semifinale. Poi il ritorno in Inghilterra, stavolta ad attenderlo c’è il Chelsea. Tra Premier League, Conference ed FA Cup, il classe 2000 mette piede in campo poco più di 40 volte, timbrando il tabellino in 5 occasioni e assistendo i compagni per 10 volte. In Europa il contributo più significativo arriva specialmente nelle fasi finali della competizione vinta dai blues.

Sancho oggi.

Sancho ha aperto alla Roma che ora dovrà fare attenzione al possibile ritorno di fiamma di Madama. Se tutto dovesse andare secondo i piani della squadra mercato giallorossa, ad accoglierlo – questo è certo – ci sarà un bagno di folla pronto a sostenerlo grazie alla forza dell’Amor che li contraddistingue.

