Il retroscena: Sancho, la Roma non vuole farsi più portare a spasso. E stamattina ha comunicato…

18/08/2025 | 12:22:41

Una trattativa – quella di Jadon Sancho – che vi abbiamo raccontato in esclusiva domenica 10 agosto, confermata da più fonti e che negli ultimi quattro giorni aveva visto il totale accordo tra Roma e Manchester United per il cartellino. Era stato raggiunto anche l’intesa sulle commissioni e Gasperini aveva partecipato a due call con il calciatore, spiegandogli il progetto tecnico ed esaltando il fatto che che sarebbe stato centrale nel progetto della Roma. Ieri il club giallorosso aveva chiesto una risposta e il particolare che Sancho avesse i riferimenti sul Manchester United aveva portato a pensare che la risposta ai giallorossi sarebbe stata imminente e probabilmente positiva. Stamattina Sancho ha preso ancora tempo, lo sta facendo con tutti almeno in questo ore, e la Roma ha deciso di non farti più portare a spasso dopo aver raggiunto qualsiasi tipo di accordo. Una strategia per giocarsi l’ultima carta? Non sappiamo, intanto la Roma ha voluto fare questa mossa.

Foto: Instagram Sancho

