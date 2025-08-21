Il retroscena: Sancho-Roma no stop. Gli aggiornamenti

21/08/2025 | 19:45:17

Jadon Sancho e la Roma: la partita è ancora aperta, per la verità mai è stata chiusa perché mai l’esterno offensivo in scadenza con il Manchester United ha detto no. Il pomeriggio che abbiamo alle spalle è stato di moderata fiducia per il club giallorosso, ci sono stati contatti no stop e il dialogo procederà nelle prossime ore. La Roma aspetta il sì definitivo di Sancho, soltanto in quel momento si potrà cantare vittoria e quindi consigliamo sempre una robusta dose di prudenza perché è soprattutto una questione di umori (non certo del club giallorosso che resta ancora aggrappato). Ma la Roma continua a lavorarci, ha messo in stand-by qualsiasi obiettivo alternativo, non a caso Rowe (mai trattato seriamente) sta per andare al Bologna.

Foto: Instagram Chelsea