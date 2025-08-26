Sancho, la “suggestione” di Massara che poi incontra il suo agente. E il rischio autogol

Jadon Sancho non è alla Roma (da giorni) solo perché prigioniero del suo agente Emeka Obasi. Quattro giorni fa il Manchester United ha comunicato che gli farà scattare l’opzione unilaterale di rinnovo (scadenza 2027) per smontare l’agente che aveva pensato di rinunciare a tanti soldi ora per prenderne di più a zero (pensando che il club, stufo di Sancho, non avrebbe fatto scattare opzione). Lo United ha accordo con la Roma per prestito con obbligo di riscatto. Prendere George dallo stesso agente di Sancho sarebbe solo il trionfo di chi lo assiste, semplicemente perché lui questo vuole. George è un buon talento ma non è Sancho, il cartellino costa di più, qualsiasi direttore sportivo avrebbe fiutato il trappolone e neanche si sarebbe avvicinato a George perché in questo modo si fa soltanto il gioco del suo agente. Per Gasperini il passaggio Sancho è di fondamentale importanza, vorrebbe un giocatore pronto e in grado di accendere la manovra negli ultimi 30 metri. Non a caso sabato scorso in Rai aveva dichiarato “Sancho non ha detto no”, in contrapposizione al suo direttore sportivo che qualche ora prima aveva parlato di suggestione e di calciatore non disponibile. Ma se fosse stata una semplice suggestione, per quale motivo poi Massara è volato a Londra per incontrare il suo agente e provarci ancora? Qual era soprattutto il vantaggio di quelle dichiarazioni – a pochi minuti dall’esordio in campionato – che avrebbe comunque potuto turbare un calciatore già confuso per la situazione in generale? Perché se parli di suggestione e poi vai a Londra per incontrare l’agente di Sancho, evidentemente suggestione non era. Poi che lo prenda o meno è un altro paio di maniche. Se poi dovesse cascare nel trappolone di George, assistito dallo stesso agente di Sancho, sarebbe un ingenuo epilogo della vicenda. Fermo restando che la Roma è già reduce dal balletto Rios che è finito come sappiamo. La nuova formula per Sancho (prestito con obbligo di riscatto senza pagamento immediato dell’intero cartellino) potrebbe essere un’occasione anche per chi lo ha seguito fino a poche settimane fa e ha deciso di non procedere per i costi. La Roma ha gli accordi totali con il Manchester United, ma vive una situazione abbastanza surreale con un direttore sportivo che anziché dire all’agente di Sancho “dentro o fuori”, gli chiede di George…

Foto: Instagram Sancho

