Esclusiva: Sancho, la differenza oggi tra Juve, Inter e Roma

11/08/2025 | 13:46:37

Jadon Sancho deve prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Parliamo dei possibili approdi in Serie A, tenendo conto che ci possono essere soluzioni all’estero (fin qui respinte al mittente dall’esterno offensivo in scadenza con il Manchester United). Sancho è ancora libero perché si era impegnato con la Juventus, l’intermediario dei Red Devils era stato almeno tre volte alla Continassa. In un primo momento Comolli sembrava intenzionato a chiudere a prescindere, poi ha prevalso la tesi “parte uno, entra uno” e Sancho ora non aspetta più. L’opzione Inter? C’è stato un sondaggio tra un agente molto vicino al club nerazzurro e il Manchester United per conoscere i costi di cartellino e ingaggio, può essere di sicuro il più importante piano alternativo, ma l’Inter considera assolutamente Lookman il piano A e non ha mollato la presa. Confermiamo quanto anticipato ieri sera sulla Roma: contatti vivi, informazioni dettagliate e profilo che piace molto a Gasperini (probabilmente il preferito, all’interno di altre opzioni). Il resto lo vedremo perché questi saranno i giorni di Sancho: non ci sarà soltanto la Serie A, ma di sicuro c’è anche la Serie A.

