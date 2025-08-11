Sancho, dalle giovanili del City al Chelsea: un talento che attende ancora di decollare

11/08/2025 | 19:05:49

Dalle giovanili del Watford e del Manchester City agli anni da protagonista con la maglia del Borussia Dortmund, fino alla nazionale inglese, dalla quale però manca dal 2021. La carriera di Sancho, uomo del mercato e che è finito in particolare nel mirino della Roma, ma piace anche ad altre italiane, è stata un saliscendi dal suo addio al Borussia in poi. Nel 2021 è arrivato lo United, dove però le 58 presenze e le 9 reti in tre stagioni non si sono rivelate sufficienti per far decollare un talento che attendeva solo di esplodere. E adesso le sirene italiane potrebbero riaccendere le qualità che anche nelle recenti esperienze con il Borussia (per la seconda volta) e Chelsea (nella passata stagione) si sono viste solo a tratti.

Foto: insta sancho