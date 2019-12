Sancho da record: già raggiunta la doppia cifra in gol e assist. E le big restano alla finestra

Jadon Sancho non smette di stupire. Il gioiello classe 2000 del Borussia Dortmund continua a incantare a suon di giocate di alta scuola, ma soprattutto di gol e assist: sono ben 11 le reti segnate in stagione e 12 le assistenze vincenti per i compagni. Si tratta di un record, considerato che nessun altro calciatore nei top 5 campionati europei può vantare di essere già in doppia cifra nelle due statistiche. E le big restano alla finestra: Sancho è da tempo nel mirino di diversi top club d’Europa e difficilmente il Borussia Dortmund riuscirà a trattenerlo anche in vista della prossima sessione estiva.

Foto: Twitter personale Sancho