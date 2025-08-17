Sancho chiude con il passato: cancellati tutti i post con il Manchester United

17/08/2025 | 12:02:36

Jadon Sancho sempre più verso la Roma, l’esterno offensivo inglese ha lanciato segnali chiarissimi nelle ultime ore circa la sua volontà di lasciare la Premier. L’ex Dortmund ha cancellato da Instagram tutti i post con il Manchester United protagonista (ma anche quelli riguardanti il calcio in generale), lasciando solamente degli scatti personali. La Roma sta pressando da domenica e lui è in stretto contatto con i dirigenti capitolini. Intanto la mossa di Sancho che sembra voler chiudere con il passato è chiara a tutti.

Foto: insta Sancho