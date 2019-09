Sancho allo scoperto sul futuro: “Non mi interessa andare nella Liga. Ora…”

Jadon Sancho torna a parlare del suo futuro e – almeno per ora – chiude a un possibile trasferimento in Spagna. Queste le parole del gioiello del Borussia Dortmund ai microfoni di PA Sport: “Stare in Bundesliga ha abbassato la pressione dei media e credo che questo mi stia realmente aiutando molto a crescere. Liga? Non posso parlare del futuro, ma non mi importa. Mi importerebbe poco anche della Liga, ma non lo sappiamo. Futuro? Ora sto solo aiutando la mia squadra e imparando tutti i giorni che sono in campo. È un grande inizio. Sono felice di avere due gol e tre assist, spero di poter continuare”, ha concluso Sancho.

Foto: Twitter personale Sancho